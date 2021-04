TS – Nuovo sponsor, incontro Suning-Samsung in Cina: anche l’Inter sul piatto? Il punto

Il nuovo logo è stato lanciato, la quarta maglia è pronta a debuttare nel riscaldamento di Inter-Cagliari, la decisione sul futuro del club è stato rimandata a fine stagione, ma l’Inter resta ancora in attesa di conoscere il nuovo main sponsor che subentrerà a Pirelli.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il 30 giugno scade il rapporto storico tra i due e l’Inter resta alla ricerca di uno sponsor che garantisca entrate da 30-35 milioni a stagione. L’incontro a Nanchino tra Zhang Jindong e Choi Seung-Sik per rafforzare il legame tra Suning e Samsung non è passato di certo inosservato, non è da escludere che qualche sondaggio è stato fatto anche in ottica nerazzurra. Samsung resta infatti uno dei nomi più caldi in ottica sponsor per l’Inter.

