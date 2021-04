Le probabili formazioni di Bologna-Inter: Ranocchia dal 1′, c’è Eriksen. Mihajlovic con Rovaglia in porta

L’Inter di Antonio Conte finalmente torna in campo. La squadra nerazzurra chiuderà la 29esima giornata di Serie A, con il posticipo in programma al Dall’Ara contro il Bologna sabato sera alle 20.45.

Lukaku e compagni vogliono riprendere la corsa in campionato e centrale la nona vittoria consecutiva in campionato. Antonio Conte, in attesa dell’esito dei tamponi, riproporrà il consolidato 3-5-2. Handanovic, guarito dal covid, sarà regolarmente in campo: davanti a lui, con Skriniar e Bastoni, ci sarà Ranocchia e non de Vrij, da poco negativo. Centrocampo titolare con Hakimi e Perisic sulle corsie esterne, Barella ed Eriksen ai lati di Brozovic. In avanti spazio alla LuLa.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

