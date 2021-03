CorSera – Inter-Barella, presto il rinnovo: le cifre, i dettagli e la fascia da capitano

Nicolò Barella, in poco tempo, ha conquistato tutti. Società, tifosi, Conte e Mancini: il centrocampista classe 1997 è il presente e il futuro sia dell’Inter che della Nazionale azzurra.

Come riportato dal Corriere della Sera, dopo essere stato acquistato dal club nerazzurro per 45 milioni di euro, il suo valore di mercato è già schizzato alle stelle. Il contratto in scadenza al 2024 sarà presto allungato, con un ritocco dell’ingaggio, passerà da 2,5 a 4,5 milioni, con tanto di fascia da capitano stretta attorno al braccio.

