TS – Lautaro-Inter, intesa totale: ok al rinnovo, ma il covid rinvia il face to face

Non solo Lukaku, anche Lautaro Martinez è deciso a restare a Milano. Come riportato da Tuttosport, l’intesa per il rinnovo di contratto del numero 10 è stata ormai raggiunta tra club ed entourage: il contratto verrà allungato fino al 2024, mentre l’ingaggio passera dagli attuali 2,5 milioni a 4,5.

Marotta ha anche ottenuto il via libera per togliere la clausola rescissoria da 111 milioni di euro: Lautaro non è sul mercato. I suoi agenti sono a Milano, ma l’ultimo incontro con la dirigenza è saltato dopo i casi di positività registrati. Faccia a faccia rimandato, ma i contatti sono proseguiti via telefono.

FORTRESS, PIF E BC PARTNERS: LE ULTIME SUL FUTURO DELL’INTER >>>