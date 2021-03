Fortress spinge, spunta un legame con Pif: cosa c’è dietro a Softbank. BC Partners e Bain Capital…

Si preannunciano settimane calde sul fronte societario dell’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo scenario resta complesso. Nelle ultime ore Fortress ha avanzato un’offerta di finanziamento da 250 milioni di euro. Il fondo americano è controllato da Softbank, un conglomerato di holding che, oltre ad avere il 100% di Fortress, gestisce un altro fondo (Vision Fund), dove tra i pacchetti azionari è compreso anche il 25% di Alibaba Group.

Ma non solo, perché nel CdA di Softbank c’è anche Yasi Al-Rumayyan, il numero uno di Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita in trattativa con Suning per l’Inter. Anche il Ceo di Softbank, Masayoshi Son, fa parte del comitato consultivo di Pif. Non è da escludere quindi che tutto faccia parte di un discorso articolato e ramificato.

La corsa continua, il finanziamento resta la pista preferita da Steven Zhang e non va dimenticata l’opzione Bain Capital. Sul fronte cessione invece al momento le trattative con BC Partners sembrano essere bloccate per la valutazione del club.

