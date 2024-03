Bento si promette all’Inter, ma c’è una clausola da 60 milioni

La prossima sessione di mercato vedrà l’Inter intervenire anche sul proprio parco portieri, nonostante la certezza rappresentata da Sommer. Il nome più gettonato è quello di Bento Matheus Krepski dell’Athletico Paranaense, con lo stesso giocatore pronto a dare un assist importante ai nerazzurri.

Secondo Tuttosport, infatti, il portiere brasiliano avrebbe già detto sì ai nerazzurri, consapevole di essere in cima alla lista dei desideri di Ausilio da diverso tempo e convinto che sia arrivato il momento giusto della sua carriera per approdare in Europa.

L’Inter ora deve convincere l’Athletico Paranaense. Bento, infatti, avrebbe una clausola rescissoria da 60 milioni di euro valida per l’estero, ma la sensazione è che la cifra possa essere aggirata tramite una trattativa. Il corteggiamento dei nerazzurri, d’altronde, va avanti dalla scorsa estate e la volontà del giocatore potrebbe essere decisiva per convincere il club a lasciarlo partire.

L’opinione di Passione Inter

Bento è un giocatore di grande talento e il precedente di Julio Cesar all’Inter può far sperare bene ed essere un ulteriore stimolo per il classe 1999. La presenza di Sommer, inoltre, potrebbe favorire il suo ambientamento, dandogli il tempo di comprendere il calcio europeo per poi prendersi la titolarità in futuro.