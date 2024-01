Benzema-Inter, cosa sta SUCCEDENDO davvero

Sembra già essere giunta ai titoli di coda l’avventura di Karim Benzema in Arabia Saudita. Il centravanti francese, accolto come una vera star la scorsa estate dai tifosi dell’Al-Ittihad, da settimane ha abbandonato il club. A sancire una rottura lampo con l’intero ambiente, è stata in particolare la sconfitta contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo dello scorso 25 dicembre per 5-2.

L’attaccante ex Real Madrid non avrebbe gradito le critiche ricevute dopo il match dall’intero ambiente per la scarsa applicazione mostrata in campo. Adesso, in vista della ripresa del campionato arabo, Benzema non ha ancora risposto alla convocazione del club per prendere parte al ritiro dell’Al-Ittihad. Secondo quanto riferito dal numero nove, sarebbe rimasto bloccato a Mauritius – dove si trova in vacanza – per un ciclone.

Nell’ottica di un possibile ritorno in Europa, nelle ultime ore sono stati accostati diversi club al calciatore. Inizialmente il Real Madrid, ipotesi però immediatamente scartata dai media spagnoli per via della posizione rigida nei confronti di un suo ritorno da parte del presidente Florentino Perez. L’attaccante potrebbe infatti liberarsi in prestito per i prossimi sei mesi e starebbe cercando di spingere a tornare in Europa.

Oltre alla suggestione Lione, nelle ultime ore si è parlato di altri due club: Chelsea, Manchester United e… Inter. Per prima cosa, come spiegato anche da Calciomercato.com, va smentita l’ipotesi nerazzurra. Come ribadito più volte da Marotta, il club interista non farà operazioni in avanti se prima non troverà una sistemazione in uscita ad Alexis Sanchez. Addio che in questo gennaio sembra improbabile, ma che in ogni caso non porterebbe ad Appiano Gentile un profilo del calibro di Benzema.

L’opinione di Passione Inter

L’ex Pallone d’Oro ha un ingaggio evidentemente proibitivo per gli standard del club interista e non è mai stato preso in considerazione dai vertici della società. In Inghilterra starebbero inoltre scartando anche un suo sbarco in Premier League, nonostante sia Chelsea che Manchester United stiano effettivamente ricercando una prima punta d’esperienza. Più probabile, a questo punto, che Benzema spinga per un ritorno al Lione, per aiutare il club che lo ha lanciato in un momento particolarmente difficile della sua storia ed avviarsi verso il rettilineo finale della sua gloriosa carriera.