A partire da domani, inizierà ufficialmente la spedizione dell’Inter in Arabia Saudita. Dopo la giornata di riposo concessa quest’oggi da Simone Inzaghi ai suoi ragazzi per la vittoria sul Monza dell’ultimo turno di campionato, domattina si tronerà a lavorare ad Appiano Gentile. Il tecnico, a Londra per la cerimonia del premio The Best della Fifa che lo vede in lizza con Guardiola e Spalletti, farà ritorno a Milano già in tarda notte con un volo privato.

Domattina l’allenatore potrà così seguire da vicino la squadra nell’ultima seduta alla Pinetina, prima di prendere il volo alle 15.00 verso l’Arabia Saudita da Malpensa. Arrivo previsto in serata dopo circa sei ore di volo, quando il match tra Juventus e Sassuolo starà per volgere al termine. Una volta atterrati, inizierà ufficialmente la missione Supercoppa Italiana con l’obiettivo di superare l’ostacolo Lazio che separa l’Inter dalla finale.

Per quanto riguarda poi il programma della vigilia, Simone Inzaghi si presenterà in conferenza stampa alle 10.30 (ore italiane) di giovedì 18 gennaio accompagnato da un calciatore, presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. Alle 16.30, invece, andrà in scena l’allenamento che per 15′ sarà aperto anche ai media, presso l’Al Riyadh Club. La semifinale, che farà seguito al primo match del giorno precedente tra Fiorentina e Napoli, si giocherà venerdì sera alle 20.00 (ore italiane) presso lo stadio dell‘Al-Nassr (Al-Awwal Park Stadium) che ospiterà tutte le gare della competizione.