Inter, nuovo partner UFFICIALE: accordo biennale

Nuovo sponsor ufficiale per l’Inter grazie all’accordo appena siglato. Come svelato dal club nerazzurro sui propri canali, è stata infatti raggiunta un’intesa biennale con Tsunami Nutrition che a partire da oggi entra a far parte della famiglia interista. La nota azienda leader nel settore dell’integrazione alimentare è appena diventata Official Nutritional Supplements Supplier dell’Inter.

Questo l’annuncio sul sito nerazzurro: “Il nuovo accordo unisce due realtà Made in Italy, in costante crescita e che fanno dell’innovazione uno dei pilastri della propria strategia: Tsunami Nutrition si contraddistingue infatti per un lavoro sempre rivolto al progresso e in linea con le più alte innovazioni tecnologiche, che ha reso ogni suo singolo prodotto sinonimo di purezza e qualità”.

In virtù della partnership appena siglata, verranno organizzate delle attività di product placement sia presso il centro sportivo di Appiano Gentile che al Konami Youth Development Centre. Inoltre, verranno realizzati dei contenuti digital ed organizzati webinar con lo staff tecnico dell’Inter sul tema della nutrizione sportiva.