Chi è Marchetti, arbitro di Inter-Lazio: percorso netto con i nerazzurri

L’Inter si gioca il primo trofeo della stagione in Arabia Saudita. Venerdì alle ore 20 italiane, i nerazzurri scenderanno in campo a Riad contro la Lazio, nella seconda finale del nuovo formato della Supercoppa Italiana.

A dirigere la gara sarà Matteo Marchetti, arbitro della sezione di Ostia.

Classe 1989, Marchetti è una delle nuove leve della Serie A dove vanta 28 presenze. Si tratta di un fischietto che segue il trend dell nuova generazione di arbitri, cercando di ridurre il numero di cartellini e provando a instaurare il dialogo con i giocatori in campo. Il suo esordio nel massimo campionato è arrivato nel febbraio 2021.

In questo campionato ha già diretto l’Inter nel successo 4-0 contro la Fiorentina e nella vittoria esterna contro il Torino. In totale i precedenti sono 4 e tutti vincenti per i nerazzurri. Gli altri due appartengono alla stagione 2021/2022, contro il Cagliari e contro il Venezia: 4-0 e 2-1.

Gli assistenti saranno Baccini e Mokhtar, quarto uomo Marinelli. Al VAR Di Bello con AVAR Di Paolo.