Chi è Marchetti, l’arbitro di Torino-Inter: i precedenti sono favorevoli

L’Inter torna in campo per la 9a giornata di Serie A, In trasferta contro il Torino, i nerazzurri sono chiamati a riscattare il pareggio beffardo contro il Bologna, per riprendere il ritmo in campionato, in vista anche della Champions League.

A dirigere la gara sarà Matteo Marchetti, arbitro della sezione di Ostia.

Classe 1989, Marchetti è una delle nuove leve della Serie A dove vanta 24 presenze. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B arrivato nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel e a febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo.

In questo campionato ha già diretto l’Inter nel successo 4-0 contro la Fiorentina, alla 3a giornata. In totale i precedenti sono 3 e tutti vincenti per i nerazzurri. Gli altri due appartengono alla stagione 2021/2022, contro il Cagliari e contro il Venezia: 4-0 e 2-1. Quella contro il Torino, però, sarà la prima direzione dell’Inter lontano da San Siro.

Gli assistenti saranno Liberti e Perrotti, quarto uomo Rapuano. Al VAR Nasca con AVAR Paganessi.