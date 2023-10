L’Inter non molla Taremi: ora il Porto deve abbassare le pretese

L’Inter sta valutando seriamente di intervenire sul mercato a gennaio. L’obiettivo è rinforzare l’attacco, aumentando le risorse a disposizione di Inzaghi, visti i dubbi attorno all’affidabilità, soprattutto fisica, di Arnautovic e Sanchez.

Secondo SportMediaset, la pista più viva è sempre quella che condurrebbe a Mehdi Taremi del Porto, attaccante iraniano in scadenza di contratto. Una situazione che i nerazzurri vorrebbero sfruttare a proprio vantaggio per abbassare la richiesta economica.

I portoghesi rischiano di perdere il giocatore a parametro zero. Per questo motivo, se la scorsa estate il prezzo per il giocatore era fissato intorno ai 25 milioni di euro, ora quest’ultimo potrebbe scendere fino a 10. Da capire cosa sceglierà il Porto, ma molto sembra dipendere dal percorso in Champions League.

L’opinione di Passione Inter

Taremi rappresenterebbe sicuramente un rinforzo importante, soprattutto nel mercato di gennaio, sebbene qualche dubbio vista l’età potrebbe esserci. I nerazzurri, però, potrebbero portarsi a casa un attaccante di livello europeo a prezzo di saldo. Non sarebbe niente male viste anche le risorse limitate dei nerazzurri.