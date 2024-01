L’Inter PRENOTA il doppio colpo: pronti due CONTRATTI triennali

Continua il lavoro dell‘Inter per programmare il mercato in vista della prossima estate, con Marotta e Ausilio attivi alla ricerca di occasioni per rafforzare la rosa dell’Inter, senza grandi margini di spesa. Per questo motivo c’è grande attenzione sui possibili colpi a parametro zero.

In questo senso, stando a quanto riferito da Il Giornale, i nerazzurri avrebbero bloccato due nomi: Mehdi Taremi del Porto e Piotr Zielinski del Napoli. Per entrambi, lontani dal rinnovo con le rispettive squadre, sarebbe pronto un contratto triennale a partire dal prossimo giugno.

L’opinione di Passione Inter

Taremi e Zielinski sono due profili che l’Inter sta seguendo da tempo e che rappresentano gli acquisti ideali della dirigenza nerazzurra. Entrambi, infatti, aumenterebbero sensibilmente la profondità e la forza della rosa a disposizione di Inzaghi. Ed entrambi lo farebbero a costi molto ridotti.