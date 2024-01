Il SEGRETO di Inzaghi per un Inter in FORMA contro la Juve

Dopo alcune settimane di appannamento e di risultati meno convincenti, contro il Monza l’Inter ha mostrato di nuovo la migliore versione di sé, con una prestazione dominante farcita da ben 5 gol. Una rinascita sul piano del gioco, ma anche sul piano atletico, figlia del lavoro svolto da Inzaghi.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, il tecnico ha sfruttato le settimane successive alla gara di Coppa Italia con il Bologna per intervenire sulla condizione fisica della rosa. Infatti, senza il doppio impegno, Inzaghi e il suo staff hanno potuto programmare un lavoro specifico, con anche un richiamo di preparazione in vista della fase calda della stagione.

Il risultato è stato qualche rallentamento, con una squadra apparsa più imballata e appannata, con il gioco che di conseguenza ne ha risentito. Anche così si spiegano il pareggio con il Genoa e la faticosa vittoria sul Verona.

Tuttavia, per Inzaghi non c’è nessuna sorpresa: il tecnico aveva messo in programma questo tipo di difficoltà. Ora, dopo i carichi pesanti è in atto il lavoro di alleggerimento, che già contro il Monza ha restituito brillantezza. L”obiettivo era tornare al top sia per l’impegno di Supercoppa, ma anche arrivare lanciati allo scontro diretto decisivo contro la Juventus.

L’opinione di Passione Inter

Il sospetto che Inzaghi avesse aumentato i carichi di lavoro nelle ultime settimane c’era; così come la leggerezza ritrovata con il Monza aveva fatto pensare a un ritorno “alla normalità”. Intervenire sulla condizione in questa fase un lavoro tanto dovuto quanto delicato, nella speranza di arrivare al rush finale della stagione in grande spolvero. Come accaduto lo scorso anno.