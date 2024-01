Ecco perché Thuram è l’AMULETO dell’Inter per la Supercoppa

Marcus Thuram continua a stupire nella sua prima stagione all’Inter con l’assist e il gol contro il Monza che hanno portato il suo bottino a 9 gol e 11 stagioni in tutte le competizioni. Numeri molto importanti sui quali i nerazzurri conteranno anche in Supercoppa Italiana.

Infatti, l’attaccante francese è andato a segno contro tutte le avversarie nerazzurre: Fiorentina, Napoli e Lazio. L’Inter, allora, come scrive La Gazzetta dello Sport, si tiene stretto il suo “amuleto” in attacco, nella speranza che possa ripetersi anche in Arabia Saudita.