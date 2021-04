Mercato – Inter, il Betis piomba su Joao Mario e può offrire William Carvalho in cambio

Sono state stagioni altamente positive le ultime due giocate da Joao Mario in prestito prima alla Lokomotiv Mosca e adesso allo Sporting CP. Il trequartista portoghese nelle ultime due annate ha ritrovato spazio e fiducia, attirando a sé l’interesse di altri importanti club in Europa. Insomma, una buona notizia per l’Inter che ha cercato proprio di valorizzare al massimo le caratteristiche del calciatore lontano da Appiano Gentile, visto che in maglia nerazzurra con l’arrivo di Antonio Conte in panchina ha chiarito che non ci sarebbe stato più spazio per lui.

Stando alle ultime di mercato riprese da el gol digital, Joao Mario sarebbe entrato nel mirino di Betis e Siviglia. Il club verdiblanco in particolare starebbe pensando di imbastire uno scambio alla pari offrendo ai nerazzurri William Carvalho, centrocampista tecnicamente gradito da Conte. Da non sottovalutare anche la possibilità di un riscatto da parte dello Sporting CP, il quale – soddisfatto del rendimento del portoghese in questa stagione – vorrebbe trasformare il prestito temporaneo in acquisto a titolo definitivo.

