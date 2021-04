Dove vedere Inter-Sassuolo, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Sassuolo in diretta TV e streaming

L’Inter, reduce dal successo preziosissimo contro il Bologna, mercoledì alle 18.45 scenderà in campo a San Siro per il recupero contro il Sassuolo, match che lo scorso 20 marzo era stato rinviato per i numerosi casi Covid dentro lo spogliatoio nerazzurro. In caso di vittoria, la formazione allenata da Antonio Conte potrebbe ulteriormente allungare sul secondo posto e scappare a +11 dal Milan, indirizzando ulteriormente a proprio favore la lotta per lo scudetto.

Informazioni utili per seguire Inter-Sassuolo

Inter-Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva mercoledì 7 aprile alle 18:45 da DAZN. Il match sarà visibile a tutti gli abbonati alla piattaforma sui vari dispositivi abilitati, come smart TV, smartphone, tablet e notebook. Il match sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209) per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita è visibile anche attraverso l’app disponibile sul decoder Sky Q. Su Passione Inter, come di consueto, sarà possibile seguire il pre partita, la diretta del match e il post partita sui canali social e sul sito.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, Sanchez. All. Conte.

Bologna (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Magnanelli; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.

