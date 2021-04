Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: Darmian fra i 3 centrali, Gagliardini più di Sensi a centrocampo

Chiamato a sopperire diverse assenze, Antonio Conte dovrà comunque cercare di schierare la migliore formazione possibile nel recupero di mercoledì pomeriggio alle 18.45 contro il Sassuolo. A San Siro, infatti, il tecnico leccese dovrà sicuramente fare a meno degli squalificati Brozovic e Bastoni, sperando di poter riavere almeno tra i convocati sia Perisic che Kolarov. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter-Sassuolo, Conte si trascina dietro soprattutto tre dubbi secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport.

Innanzitutto in difesa, dove al posto di Bastoni è in corso un ballottaggio fra tre difensori. Kolarov, candidato numero uno, è ancora acciaccato e difficilmente recupererà; Ranocchia, D’Ambrosio e Darmian si giocheranno pertanto la maglia, con l’ex Parma favorito sui primi due. Tentazione Sensi davanti alla difesa, dopo le buone prestazioni con la maglia della Nazionale Italiana. Il centrocampista occuperebbe la posizione di Brozovic, anche se al momento viene dato Eriksen come favorito con Gagliardini da mezzala. Possibile avvicendamento in avanti tra Sanchez e Lautaro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SASSUOLO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, Sanchez. All. Conte.

Bologna (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Magnanelli; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.

IL BARCELLONA NON MOLLA LUKAKU >>>