MD – Il Barcellona non molla Lukaku, ma Big-Rom vuole l’Inter. Può lasciare in un solo caso

Potrebbe avere vita breve l’inseguimento del Barcellona nei confronti di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, infatti, da qualche settimana è entrato prepotentemente nell’agenda degli obiettivi di mercato di Ronald Koeman, grazie soprattutto alla grande stagione fin qui disputata con la maglia dell’Inter. Ma non solo, perché l’ex commissario tecnico dell’Olanda conosce piuttosto bene Big-Rom, dopo averlo allenato qualche anno fa in Inghilterra sulla panchina dell’Everton stringendo un’ottima relazione.

Come confermato dal Mundo Deportivo questa mattina, però, Lukaku non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter. Innanzitutto perché da protagonista e leader sta trascinando i suoi compagni alla vittoria dello scudetto dopo più di dieci anni dall’ultima volta. Ma anche per lo splendido rapporto di complicità che si è creato con Antonio Conte, probabilmente il miglior allenatore che ha avuto in carriera.

L’unico scenario per il quale il Barcellona potrebbe tornare a sperare si verificherebbe solo nel caso in cui fosse l’Inter ad aprire le porte di una cessione allo stesso Lukaku, per far fronte ai noti problemi economici accusati dalla proprietà degli ultimi mesi. Sebbene si sia parlato della possibilità di un maxi sacrificio per la prossima estate, va detto che fino a questo momento tali voci non sono state realmente confermate per la serenità dei tifosi nerazzurri.

