Mercato – Inter, settimana chiave per il futuro di Mandi: il Betis dà l’ultimatum

Si trova ad un bivio cruciale il destino di Aïssa Mandi, difensore centrale di proprietà del Betis Siviglia in scadenza di contratto la prossima estate. Il calciatore ha difatti ricevuto da diverse settimane l’offerta per il rinnovo da parte del club spagnolo, senza aver però dato una risposta certa in merito al proprio futuro. A far tentennare l’algerino è soprattutto l’interesse da parte dell’Inter, che da parecchio tempo segue il ragazzo intrattenendo contatti stretti con il suo entourage e che vorrebbe piazzare il colpo a costo zero sul mercato.

Mandi, ricevuto l’ultimatum da parte del Betis, ha già fatto sapere che in questa settimana darà una risposta per sciogliere gli ultimi dubbi circa il suo futuro. La dirigenza verdiblanca starebbe puntando sulla centralità che il difensore continuerebbe ad avere qualora dovesse siglare il rinnovo e rimanere a Siviglia. Una titolarità che invece difficilmente si vedrebbe confermare se dovesse trasferirsi all’Inter, dove però potrebbe giocarsi la Champions League e potrebbe lottare per la vittoria in tutte le competizioni.

