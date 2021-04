Mercato – Yerry Mina vuole lasciare l’Everton per la Serie A: Inter e Fiorentina si muovono

Spunta a sorpresa il nome di Yerry Mina in orbita mercato per l’Inter in vista della prossima estate. Dall’Inghilterra fanno infatti sapere che il centrale di proprietà dell’Everton sarebbe pronto a cambiare aria a fine stagione per volare in uno dei campionati più stimolanti per un difensore come la Serie A. Non solo i nerazzurri però sulle tracce del calciatore colombiano, perché anche la Fiorentina si sarebbe mossa coi primi sondaggi.

A confermare la notizia è il The Sun, secondo cui sia l’Inter che i viola sarebbe già state messe in allerta circa la volontà di Yerry Mina di voler sbarcare in Italia. Il difensore è stato un titolarissimo dell’Everton per quasi tutta la stagione, prima che un infortunio al polpaccio lo tenesse fuori per diverse partite. Qualora dovesse realmente partire, Carlo Ancelotti avrebbe già individuato in Kalidou Koulibaly l’obiettivo numero uno per la sua difesa, dal momento che in Napoli ha abbassato le pretese per lasciar partire il senegalese.

