Dalla Spagna – L’Arsenal insiste per Hakimi, ma il Real ha la precedenza

Achraf Hakimi, pur con qualche passaggio a vuoto, si sta rendendo protagonista di una prima stagione straordinaria con i colori dell’Inter. Tuttavia il suo rendimento, come era prevedibile, pare aver attirato attenzioni indesiderate dalle big europee.

Come già si vociferava qualche settimana fa, l’Arsenal, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo AS, è fortemente interessato alla giovanissima freccia marocchina e avrebbe già presentato una bozza di offerta all’Inter che si aggira sui 50 milioni. Sempre secondo AS però in caso di cessione non è da sottovalutare l’inserimento del Real Madrid, che vanta un diritto di prelazione sull’eventuale cessione e potrebbe volerlo riabbracciare. L’incerta situazione societaria nerazzurra certo non incoraggia la speranza che tutti gli assi rimangano a Milano, tuttavia un’eventuale vittoria dello Scudetto potrebbe accendere l’interesse di azionisti e acquirenti, evitando il possibile problema di importanti cessioni.

I prossimi mesi e le scelte di Zhang sui possibili partner in tal senso saranno decisivi, ma al momento nessun nerazzurro è ufficialmente sul mercato e nessuna trattativa è stata avviata.

