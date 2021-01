Biasin: “Conte ha sbagliato contro la Roma. Eriksen? Zero offerte: resterà all’Inter salvo sorprese”

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso nerazzurro, nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb ha fatto il punto sui temi più caldi che tengono banco in casa Inter, dal mercato al pari dell’Olimpico contro la Roma.

Ecco le sue parole: “Domenica abbiamo visto la più bella Inter della stagione per almeno 25 minuti, quelli iniziali del secondo tempo. Il resto lo ha fatto Conte che, per una volta, ha sbagliato. Ha sbagliato i cambi, ha dato coraggio ai suoi avversari (Fonseca quando ha visto entrare Kolarov per Hakimi difficilmente avrà detto ‘Oddio! Ora come faccio!’), si è rinchiuso nella sua area, ha lasciato in panchina Sensi, Eriksen e Sanchez, ovvero i piedi buoni. Non c’è alcun tipo di riprova ma, tendenzialmente, i piedi buoni sono anche quelli che ti permettono di fare possesso palla nei momenti complicati. Pareggiare a Roma non è un delitto, ci sta, soprattutto perché la Roma è una signora squadra. Meno accettabile (e decisamente più controproducente) dei due punti lasciati sul campo è il costante atteggiamento di ‘distacco’ manifestato dal tecnico in conferenza. ‘Il club ha deciso… Hanno scelto…’ Mai ‘Abbiamo deciso… Abbiamo scelto’. Può sembrare una quisquilia, ma la distanza tra club e dirigenza, di sicuro, non aiuta”.

Sul mercato e sul caso Eriksen: “Non ci sono offerte. Cioè, piace a molti, ma lo vorrebbero tutti in prestito. Ergo, salvo sorprese di fine mercato, il danese resterà a Milano. A giocare? Magari sì.

Il ritorno di Maicon e il paragone con Hakimi: “Giocherà nel Sona, in serie D. Oggi al suo posto, nell’Inter, gioca Hakimi. Hakimi ha già segnato 6 gol (+5 assist). Hakimi rischia di diventare degno erede di quel fenomeno là”.

