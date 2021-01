CdS – L’Inter non dà per scontata la partenza di Eriksen: i dettagli

Non ci sono novità per quanto riguarda la partenza di Christian Eriksen. La cessione del danese è ancora in standby e nessun club, per il momento, è disposto a sferrare il colpo decisivo. Il centrocampista potrebbe essere impiegato nella partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, in attesa di novità dal mercato.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter non dà più per scontata la partenza di Eriksen: i nerazzurri sperano comunque di piazzarlo in questa sessione di mercato. Nella sfida contro la Roma il centrocampista è stato 90 minuti in panchina dopo essere stato impiegato nello spezzone di partita contro la Sampdoria. Ad allontanare il danese dall’Inter ci hanno pensato anche le parole del ct della Danimarca, Casper Hjulmand: l’allenatore non si spiega il poco impiego del suo pupillo ed è convinto che le qualità di Eriksen siano sprecate. La riconciliazione con i nerazzurri sembra difficile ed è quindi sempre più probabile una sua partenza.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<