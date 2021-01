Accadde Oggi – 12 gennaio 2003, l’Inter batte il Modena tra la “fuga da Appiano” di Vieri e Di Biagio, sfortuna ed infortuni

La puntata odierna di “Accadde Oggi” ci riporta indietro di 18 anni. Era infatti la notte del 12 gennaio del 2003 quando a San Siro la squadra allenata da Hector Cuper affrontava il Modena, in una partita vinta con le unghie e con i denti dall’Inter. I nerazzurri dovettero infatti fare a meno di tre protagonisti assoluti di quel gruppo: Francesco Toldo, Christian Vieri e Gigi Di Biaggio. Ai tre indisponibili iniziali, se ne aggiungerà un altro in corso d’opera…

La partita inizia benissimo, perché Alvaro Recoba è in giornata e riesce a sbloccare il risultato dopo meno di cinque minuti di gara: il 20 nerazzurro si libera degli avversari con un secco dribbling, poi scarica un violento mancino che piega le mani di Ballotta. Le ondate degli uomoni interisti sono sempre più concrete, portando così Hernan Crespo a timbrare il 2-0 con un colpo di testa. Da qui in poi però la sfortuna si abbatte sul centravanti argentino che, imbeccato ancora una volta da uno splendido Recoba, sforza troppo il proprio corpo ed è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio muscolare, lasciando il posto a Kallon. Un problema che si aggiunge a quelli già citati ad inizio articolo: la notte prima della partita infatti Vieri e Di Biagio – come loro stessi racconteranno qualche anno dopo – erano “scappati” da Appiano Gentile, causa riscaldamenti troppo alti e difficoltà a dormire. Un fuga che costringerà la società a darli per infortunati, facendogli così saltare la sfida contro i canarini.

Il secondo tempo è un misto di tante occasioni da una parte e dall’altra ma senza effettivi squilli: Kamara, Recoba, Colucci e Morfeo ci provano, ma i loro tentativi sono da registrare più ad onor di cronaca che per reale pericolosità all’interno del campo da gioco. Il triplice fischio sancisce la fine di una partita durata meno di 30 minuti, l’Inter vince battendo il Modena sul campo e la sfortuna.

