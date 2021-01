TS – In arrivo il rinnovo di contratto per Bastoni: agenti in sede

Alessandro Bastoni è diventato un pilastro della difesa dell’Inter. Il classe ’99, su cui Conte fa molto affidamento, ha dimostrato personalità e affidamento nonostante la sua giovane età. Nella passata stagione iniziò in panchina per poi ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel terzetto difensivo nerazzurro. La società nerazzurra vede in lui un futuro leader per l’Inter che verrà e per questo è vicino il rinnovo di contratto.

Come riporta Tuttosport, nella giornata di ieri gli agenti di Bastoni hanno fatto visita ai dirigenti nerazzurri in società. L’argomento è il rinnovo di contratto del difensore fino al 2025: previsto un ritocco dell’ingaggio, quello attuale si aggira a circa un milione di euro, ma l’ aumento potrebbe arrivare nella prossima stagione visti i problemi di bilancio della società nerazzurra. L’obbligo è quello di non appesantire gli ingaggi della stagione in corso.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<