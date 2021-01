Il primo Monday Night con gli abbonati al Club di Passione Inter

Ieri sera è andata in onda la prima live esclusiva per gli abbonati al nostro canale YouTube . Risate, sorrisi e una chiacchierata in totale relax con i nostri primi sostenitori del Club.

Ci siamo conosciuti più da vicino e abbiamo condiviso la nostra grande Passione per l’Inter, in un clima da vero e proprio “baretto” interista in cui siamo confrontati sui tanti temi legati all’attualità nerazzurra: dalla partita con la Roma al prossimo incrocio di campionato con la Juventus, passando per i retroscena del mercato e il punto sulle voci relative al futuro societario.

I nostri abbonati hanno avuto così la possibilità di metterci la faccia e far sentire la propria voce, parlando direttamente con la redazione di Passione Inter. Questo è l’obiettivo del Club di Passione Inter.