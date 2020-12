Bild – Il Bayern Monaco si tira indietro nella corsa ad Eriksen: i nuovi possibili scenari

Il Bayern Monaco frena la propria corsa. Non quella al titolo – per cui sembra essere ancora favorito, è a +2 sul Bayer Leverkusen, sconfitto ieri per 1-2, – ma quella per Christian Eriksen, riporta la Bild. Il centrocampista danese è sempre più vicino a lasciare l’Inter nel mercato di gennaio. Sull’ex Tottenham sembrava essere pronta una battaglia tra club inglesi (Arsenal e Chelsea), francesi (Paris Saint Germain) e, giustappunto tedeschi. Ad oggi, però, per il futuro di Eriksen sembra scaldarsi una sola pista.

Come riportato da Sky Sport, il destino del 28enne potrebbe ancora essere in Inghilterra. Sempre a Londra, ma questa volta sponda Arsenal. Ad oggi, però, i Gunners non hanno ancora intavolato una trattativa con l’Inter, che vedrà concretizzarsi l’incubo della minusvalenza. Per scongiurare il pericolo i due club potrebbero trovare un punto d’incontro che porterebbe Granit Xhaka in nerazzurro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<