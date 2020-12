La Repubblica – Eriksen in partenza, Nainggolan lo seguirà. Ma non saranno i soli. E in entrata…

C’eravamo tanto amati. L’esperienza di Christian Eriksen è ormai sempre di più al capolinea. Anche nella vittoria (2-1) contro lo Spezia, così come quella col Napoli (1-0), il centrocampista danese si è seduto in panchina. La cessione nella sessione di mercato di gennaio, dunque, avanza sempre di più. Eriksen non sarà però il solo a lasciare la Pinetina. Insieme a lui ci saranno Radja Nainggolan – non convocato per la gara di ieri contro i liguri -, Mathias Vecino, alle prese con i soliti problemi muscolari e Andrea Pinamonti e Ivan Perisic, entrambi poco (o nulla) considerati da Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra, intanto, cerca di individuare i nuovi obiettivi di mercato, scrive La Repubblica.

Tra i vari profili presi in considerazione, ci sono quelli di Rodrigo De Pau e Alejandro Gomez. Sia il trequartista dell’Udinese che quello dell’Atalanta sono da tempo nella lista di Giuseppe Marotta, determinato nel depennare almeno una voce.

