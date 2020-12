Biasin: “Obiettivo sul mercato sarà ridurre e perfezionare la rosa. Gomez? Inter forse in vantaggio”

Fabrizio Biasin è intervenuto nel corso di Microfono Aperto, programma in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Il giornalista sportivo ha affrontato le ultime tematiche in casa Inter. Di seguito le sue parole.

Sulla gestione della rosa da parte di Antonio Conte: “È stato chiaro, se i giocatori non sono quelli che vuole non li fa giocare. Si troveranno per parlare di mercato“.

Sugli obiettivi di mercato e stagionali dell’Inter: “Senza coppe l’obiettivo più che comprare sarà ridurre e perfezionare una rosa secondo me completa al 90% per provare a vincere lo scudetto“.

Su Gomez, accostato all’Inter: “Il Papu può fare al caso di tanti, vista la qualità e il costo sarebbe un affare. Il rapporto con l’Atalanta mi sembra chiuso, la soluzione milanese forse è la più praticabile. L’Inter probabilmente ha un piccolo vantaggio visto che Ausilio ha detto che interessa, come poi rientri nelle idee di Conte è da valutare“.

Sul momento del Napoli: “Non farei processi sommari anche se ha perso due partite di fila ma chi ha visto partita di San Siro sa che non meritava la sconfitta“.

