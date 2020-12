Lukaku senza limiti, è il miglior marcatore del 2020 in Europa. Battuto Haaland: la graduatoria

Romelu Lukaku senza limiti: il centravanti belga ha vissuto una stagione straordinaria con addosso la maglia dell’Inter, sfiorando la vittoria dell’Europa League, persa in finale contro il Siviglia. A certificare lo straordinario anno solare del giocatore ci sono anche i numeri pubblicati sul sito della Uefa, che lo consacrano come miglior marcatore del 2020 nelle competizioni europee, con quattro reti in Champions, sette in Europa League e cinque in Nations League.

Alle sue spalle Erling Haaland del Borussia Dortmund e Eddie Nketiah dell’Arsenal, che però vanta otto gol nelle competizioni Under 21. Di seguito la graduatoria completa:

16 : Romelu Lukaku (Inter/Belgique) – 4 UCL, 7 UEL, 5 UNL

14 : Erling Braut Haaland (Dortmund/Norvège) – 8 UCL, 6 UNL

11 : Eddie Nketiah (Arsenal/Angleterre) – 3 UEL, 8 U21

10 : Odsonne Édouard (Celtic/France) – 1 UCL, 5 UEL, 4 U21

10 : Amine Gouiri (Lyon/Nice/France) – 4 UEL, 3 UYL, 3 U21

10 : Diogo Jota (Wolves/Liverpool/Portugal) – 4 UCL, 3 UEL, 3 UNL

10 : Robert Lewandowski (Bayern/Pologne) – 8 UCL, 2 UNL

10 : Tessa Wullaert (Anderlecht/Belgique) – 2 UWCL, 8 WEURO

9 : Ferran Torres (Valence/Manchester City/Espagne) – 5 UCL, 4 UNL

8 : Anna Anvegård (Rosengård/Suède) – 3 UWCL, 5 WEURO

8 : Olivier Giroud (Chelsea/France) – 5 UCL, 3 UNL

8 : Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea/Danemark) – 5 UWCL, 3 WEURO

8 : Mikael Ishak (Lech Poznań) – 8 UEL

8 : Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain/France) – 2 UWCL, 6 WEURO

8 : Álvaro Morata (Atlético/Juventus/Espagne) – 7 UCL, 1 UNL

8 : Neymar (Paris Saint-Germain) – 8 UCL

8 : Pizzi (Benfica) – 8 UEL

8 : Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal) – 6 UCL, 2 UNL

8 : Timo Werner (Leipzig/Chelsea/Allemagne) – 4 UCL, 4 UNL

