Mancini: “Inter allo stesso livello della Juventus. Sensi? Mi piace tantissimo, spero stia bene”

Roberto Mancini, ex allenatore dell’Inter e attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, ha tenuto una conferenza stampa di fine anno per tirare le somme di questo 2020. Spazio anche a diversi temi che riguardano il mondo nerazzurro.

Il recupero di Sensi: “A me piace tantissimo per le qualità che ha, ha dato tanto in questo senso. Spero che stia bene”.

La lotta scudetto: “Il campionato è più bello, con tante squadre in pochi punti. La Juve è sempre molto forte, il Milan sta facendo benissimo, Napoli grande campionato, la Roma uguale, la Lazio si sta riprendendo. La Serie A è più avvincente, è meglio per tutti. Chiaro che la Juve rimanga la più forte, ma l’Inter è pressapoco allo stesso livello”.

