Dove vedere Hellas Verona-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Hellas Verona-Inter in diretta TV e streaming

Ultima partita dell’anno solare per l’Inter di Antonio Conte, che mercoledì alle 18.30 sarà in campo al Bentegodi per la sfida contro l’Hellas Verona. Nerazzurri a caccia della settima vittoria consecutiva in campionato, mentre i veneti cercheranno il riscatto dopo il pareggio con la Fiorentina.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Hellas Verona-Inter? La partita sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport (numero 251 del satellite, numero 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A, canale 202. Diretta streaming disponibile su pc, smartphone e tablet tramite Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Altra opzione è Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Su Passione Inter sarà possibile seguire l’incontro con la diretta testuale e la nostra live.

Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez

