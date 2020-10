Bild – Inter, offerta shock per Ginter ma lui dice no: “Voglio restare al Borussia”

Matthias Ginter è stato un obiettivo molto concreto dell’Inter nell’ultima sessione di mercato. Come riportato dalla Bild, nel corso della scorsa estate i nerazzurri sarebbero arrivati ad offrire addirittura 50 milioni di euro per il centrale tedesco classe 1994. Autore di diverse ottime prestazioni in Bundesliga, Ginter ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa, anche se la sua mente è sempre rimasta concentrata sul Borussia Mönchengladbach.

“Ho saputo dell’interesse, ma non ho avuto grandi dubbi sul da farsi. Ho ancora grandi obiettivi da centrare qui al ‘Gladbach”, avrebbe risposto all’idea di trasferirsi a Milano.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<