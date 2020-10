CdS – Inter, contro il Borussia M hai tre “tedeschi”: i precedenti di Hakimi, Vidal e Perisic

L’Inter, stasera alle ore 21, sfiderà il Borussia Mönchengladbach nel debutto stagionale in Champions League, potendo contare sull’esperienza di tre “tedeschi”: l’ex Borussia Dortmund Achraf Hakimi ed i due ex Bayern Monaco Arturo Vidal (con un’esperienza anche al Bayer Leverkusen) ed Ivan Perisic (che ha vestito anche le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg).

Ecco i loro precedenti, come riportato dal Corriere dello Sport, contro i bianconeri della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Per il marocchino, bottino pieno contro l’altro Borussia con il suo Dortmund: quattro vittorie in quattro partite. Nell’ultimo confronto, inoltre, ha segnato il gol decisivo per il 2-1 finale: gli avversari odierni avranno studiato sicuramente una strategia per arginarlo.

Ivan Perisic, invece, non ha alle spalle un filotto di vittorie contro il Gladbach, ma vanta tre reti contro gli sfidanti dell’Inter: una con il Dortmund, una in maglia Wolfsburg ed una nell’ultima esperienza con i bavaresi. In totale, negli 8 confronti, il croato ha raccolto quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte; le gare diventano 10 se aggiungiamo due sfide in cui è rimasto in panchina.

Arturo Vidal ha lo stesso bottino realizzativo di Perisic, al quale vanno aggiunti anche quattro assist. Come per il croato, anche il cileno ha giocato in 8 occasioni contro i bianconeri, ma il bilancio è negativo: tre vittorie, un pareggio e ben quattro sconfitte.

