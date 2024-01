BLITZ in sede, ASSALTO a Carboni: la risposta dell’Inter

E’ stato un pomeriggio movimentato quello di oggi in Viale della Liberazione. Presso la propria sede, infatti, l’Inter ha ricevuto la visita a sorpresa di Alessandro Moggi e Pablo Cosentino, i due agenti di Valentin Carboni.

Il trequartista argentino si trova attualmente in prestito secco al Monza, che ne suoi confronti non vanta alcun opzione per l’acquisto futuro. A fronte dell’ottimo rendimento evidenziato in Brianza, nei suoi confronti si è generata una certa curiosità sfociata in sondaggi veri e propri.

Tra questi, come riportato da TMW, si sarebbe mossa in particolare la Fiorentina con una proposta da circa 12 milioni di euro. Dopo aver già respinto nei giorni scorsi una proposta ben più alta arrivata dalla Premier League, l’Inter non ha cambiato la propria posizione.

Il club nerazzurro ha ribadito al suo entourage di non aver alcuna intenzione di aprire alla cessione di Valentin Carboni, considerato incedibile sul mercato. Il prossimo giugno l’argentino tornerà alla base e verrà valutato direttamente da Simone Inzaghi