Offerte MONSTRE per un GIOIELLO dell’Inter: la risposta del club

Il settore giovanile dell’Inter è da sempre fucina di talenti molto interessanti, in grado di attirare l’attenzione anche di diversi club, pronti a scommettere su di loro. Nelle ultime stagioni, il più scintillante è sicuramente Valentin Carboni, attualmente in prestito al Monza.

Il classe 2005 si sta ritagliando sempre più spazio e sta cominciando a mettere in mostra il suo enorme potenziale. Le sue qualità non stanno di certo passando inosservate. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato molto dell’interesse del West Ham per il giocatore, con un’offerta da 14 milioni di euro presentata all’Inter, come riferito da TyCSports.

La notizia è stata smentita dall’esperto di mercato, Matteo Moretto, intervenuto in live sul canale SOSFanta. Il giornalista, tuttavia, ha specificato come effettivamente l’interesse per Carboni sia molto alto. Dall’Inghilterra sarebbe arrivata un’offerta da 20 milioni di euro, non dal West Ham, ma da un altro club. E anche in Italia ci sarebbero proposte da 10-15 milioni di euro.

In ogni caso, Moretto ha ribadito come la posizione dell’Inter su Carboni sia netta e irrevocabile: il giocatore è incedibile e i nerazzurri non tratteranno un suo addio a qualsiasi cifra.

L’opinione di Passione Inter

Carboni è un patrimonio dell’Inter, del quale si è parlato molto nelle scorse settimane nell’ottica di un suo possibile integramento nella rosa di Inzaghi, già a gennaio. Normale, dunque, che i nerazzurri non vogliano privarsi del classe 2005, che potrebbe diventare nella prossima stagione un elemento fondamentale della prima squadra.