La Juventus ha presentato Tiago Djaló, difensore centrale portoghese, acquistato a gennaio e a lungo nel mirino dell’Inter come obiettivo a parametro zero per l’estate. Il giocatore si è espresso proprio sulla sua scelta di sposare il progetto bianconero.

Queste le sue parole:

L’Inter? Ho scelto la Juve perché il club bianconero mi ha mostrato la sua strategia e mi ha dato un’opportunità molto importante. E penso di aver fatto bene a firmare qui. Scudetto? Credo che la squadra abbia le qualità per vincerlo”