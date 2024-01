Inter, via libera alla cessione di Sensi: i DETTAGLI dell’addio

L’avventura di Stefano Sensi all’Inter si sta per chiudere definitivamente. I nerazzurri, infatti, avrebbero dato il via libera al suo passaggio al Leicester, squadra attualmente in testa alla Serie B Inglese e che punta diretta verso il ritorno in Premier League il prossimo anno.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione è ormai definita e ai nerazzurri andranno 2 milioni di euro. Decisiva la corte del tecnico delle Foxes, Enzo Maresca, per la buona riuscita dell’operazione. Sensi saluterà l’Inter a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto.

L’opinione di Passione Inter

Dal punto di vista strategico la cessione di Sensi è tanto logica quanto positiva per l’Inter, che riesce a incassare un paio di milioni con la cessione di un giocatore in scadenza di contratto e fuori dal progetto tecnico nerazzurro. Rimane un po’ di rammarico per i tanti infortuni che hanno sempre frenato l’avventura nerazzurra del centrocampista italiano.