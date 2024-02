Bomba CLAMOROSA di mercato: “L’Inter VUOLE Rabiot gratis”

A tre giorni dal derby d’Italia tra Inter e Juventus, ecco una clamorosa notizia sul mercato delle due rivali. Secondo quanto riferito su Twitter dall’insider portoghese Pedro Almeida, l’Inter si starebbe muovendo per un colpo clamoroso in entrata.

Stiamo parlando di Adrien Rabiot, centrocampista di proprietà della Juventus e in scadenza di contratto a giugno 2024. Il francese aveva prolungato la scorsa estate per una sola stagione, ma ad oggi non ha ancora raggiunto un’intesa con i bianconeri per estendere il proprio rapporto a Torino.

Questa la notizia diffusa da Almeida: “L’Inter vuole ingaggiare Rabiot la prossima stagione”.