Inzaghi ELETTO allenatore del mese: ESULTA anche… Onana!

E’ stato un mese di gennaio praticamente perfetto e senza sbavature, quello che l’Inter si è appena lasciata alle spalle. Il club nerazzurro, oltre alla vittoria della Supercoppa Italiana, anche in campionato ha mantenuto un ruolino di marcia impressionante.

Nei tre match disputati nel 2024 in Serie A, la formazione nerazzurra ha trovato ben tre vittorie rispettivamente contro Verona, Monza e Fiorentina. Un rendimento che ha decretato la vittoria dell’allenatore del mese di Simone Inzaghi, come ufficializzato dalla Lega. Premio che verrà consegnato all’allenatore domenica sera nel pre-partita di Inter-Juventus.

Al post condiviso su Instagram, curiosamente è arrivato anche il ‘mi piace’ di André Onana, l’ex nerazzurro che non se la sta passando benissimo in questo suo primo anno al Manchester United. Che abbia voluto lanciare un messaggio ai suoi ex tifosi?