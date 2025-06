Bonny all’Inter, annuncio del Parma: “L’abbiamo promesso”

Nelle prossime ore potrebbe arrivare il definitivo via libera all’Inter per il colpo Bonny. La trattativa con il Parma è in uno stato avanzato e dovrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni per un’operazione complessiva da 25 milioni di euro. Da stabilire se questa cifra verrà raggiunga anche tramite l’inserimento di contropartite tecniche, vedi Sebastiano Esposito, oppure con l’aggiunta di bonus.

Nel frattempo, intervistato sulle pagine de La Gazzetta di Parma, l’amministratore delegato Federico Cherubini ha confermato l’imminente partenza di Bonny davanti alla corte serratissima dell’Inter verso l’attaccante francese.

Queste le parole dell’ad del Parma: “È noto che è molto interessata. Ne parleremo presto, compatibilmente con gli impegni dell’Inter al Mondiale per club. Già in gennaio Bonny aveva avuto diverse offerte: gli abbiamo chiesto di restare per aiutare il Parma a salvarsi, promettendogli che avremmo assecondato le richieste a fine stagione. E così faremo: rispettiamo l’ambizione di ambire a palcoscenici più prestigiosi, ma discuteremo su proposte ragionevoli, pensando al futuro del Parma. Tradotto: un’offerta economica interessante e tempi brevi, perché non vogliamo ridurci a trattare a fine agosto”.