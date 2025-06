Il Como PIOMBA sul talento dell’Inter: l’offerta

Ne giorni in cui si comincia a riscaldare non poco il mercato in entrata dell’Inter, anche sul fronte delle uscite qualcosa si muove. Il club nerazzurro, attualmente impegnato nel Mondiale per Club, ha già salutato due attaccanti come Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi in scadenza di contratto.

Un altro centravanti destinato a salutare, nonostante sia partito dal primo minuto nella sfida con il Monterrey, è Sebastiano Esposito. Rientrato dal prestito all’Empoli, il classe 2002 ha già ricevuto parecchie proposte in Serie A. L’Inter, peraltro, lo ha pure proposto al Parma come possibile contropartita all’interno dell’affare Bonny incassando un’apertura dagli emiliani.

Un club pronto a formulare presto un’offerta ai nerazzurri è il Como di Cesc Fabregas. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’interesse dei lombardi per Esposito è concreto, a fronte di una valutazione da circa 7-8 milioni di euro fatta dall’Inter. L’entourage dell’attaccante, inoltre, sarebbe più che felice di andare a sposare un progetto a punta all’Europa e non alla salvezza, come avvenuto nella passata stagione.