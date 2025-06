Tre COLPI di mercato urgenti dopo Monterrey-Inter

La prima Inter di Cristian Chivu apprezzata lo scorso mercoledì contro il Monterrey ha subito mostrato, specialmente nel primo tempo, diverse novità rispetto alla versione di Simone Inzaghi. Il tecnico rumeno ha cercato di incidere sotto l’aspetto del pressing, aumentando l’intensità in fase di non possesso e concedendosi con coraggio più duelli individuali a tutto campo.

Se per almeno 45 minuti l’Inter è riuscita a mettere sotto la formazione messicana togliendo fiato alla prima manovra, non sono comunque mancati i punti critici. Innanzitutto l’incapacità di finalizzare in rete le tante occasioni avute, consentendo al Monterrey di passare in vantaggio alla prima vera palla gol avuta su una disattenzione della retroguardia interista su corner.

Nerazzurri che sono riusciti a difendere in maniera ordinata, ma che hanno corso qualche rischio sulle ripartenze rapide a campo aperto degli attaccanti del Monterrey. A centrocampo, inoltre, il palleggio non è stato sempre fluido contro una squadra ben chiusa dietro e che ha saputo contenere gli attacchi interisti con ordine grazie alla leadership dell’intramontabile Sergio Ramos.

Da qui, sono venute fuori almeno tre esigenze urgenti per il mercato dell’Inter. Innanzitutto è risultata evidente la necessità di chiudere il colpo Bonny, vicinissimo ai nerazzurri nelle ultime ore. L’attaccante francese darebbe una mano non solo in termini di fisicità, ma soprattutto in fase di finalizzazione sotto porta.

Un secondo acquisto andrebbe piazzato subito nel reparto arretrato, dove Chivu ha bisogno di un centrale abile a difendere a tutto campo e capace a reggere anche contro attaccanti forti fisicamente. L’identikit porta ovviamente a Giovanni Leoni, altro calciatore di proprietà del Parma che nell’ultimo campionato ha messo in evidenza tutte queste caratteristiche.

Infine, un altro tassello dovrebbe essere aggiunto in mediana. In assenza di Calhanoglu, sempre al centro delle sirene del Galatasaray, Asllani non riesce ancora ad incidere per come ci si aspetterebbe. Da qui la possibilità di andare su altri profili, anche con caratteristiche diverse da quelle degli attuali interpreti. In tal senso, più che Rovella, intriga la pista che porta a Morten Hjulmand, ex Lecce oggi allo Sporting CP.