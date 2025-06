Inter-Bonny, ci siamo: lo SCAMBIO sblocca il colpo

Stiamo finalmente per giungere alle battute finali della trattativa tra Inter e Parma per Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese non è mai stato così vicino a vestire la maglia nerazzurra, dopo essersi già promesso ed aver dato la sua parola solamente al club interista. Il match d’esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey ha reso evidente la necessità per l’Inter di puntare subito su un nuovo attaccante.

La prova di Sebastiano Esposito è stata positiva in termini di volontà, ma i numerosi gol falliti dal giovane attaccante hanno avuto un impatto sul risultato finale. Da qui l’accelerata da parte dei dirigenti verso l’obiettivo fortemente voluto da Cristian Chivu che lo ha già allenato nei mesi scorsi al Parma.

Per sbloccare l’affare, come scritto da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha deciso di mettere sul piatto proprio Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 viene valutato intorno agli 8/10 milioni di euro e da tempi non sospetti viene stimato dal club emiliano. In ogni caso, l’Inter non avrebbe problemi a raggiungere i 25 milioni richiesti per Bonny pure senza contropartite tecniche, al massimo con l’inserimento di bonus.

E’ certo che in questo momento il club nerazzurro spinge per chiudere il colpo Bonny in tempi strettissimi. Dovesse superare la fase a gironi, l’Inter avrebbe infatti la possibilità di far viaggiare subito il francese negli Stati Uniti ed aggiungerlo alla rosa in vista degli ottavi di finali segnati in calendario tra il 30 giugno e l’1 luglio.