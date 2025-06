Bonny subito al Mondiale con l’Inter: cosa dice il regolamento

Da qualche ora è partito l’assalto dell’Inter verso Ange-Yoan Bonny. Il club nerazzurro ha deciso di fare sul serio e chiudere l’operazione con il Parma in tempi brevissimi. I dirigenti, spinti anche dalla richiesta di Chivu, si sono messi in testa di poter definire il colpo in attacco nel giro di pochi giorni, così da far viaggiare immediatamente il francese verso gli Stati Uniti.

L’Inter, infatti, potrà avere a disposizione Bonny già in questo Mondiale per Club. Stando a quanto disposto dal regolamento FIFA, dal 27 giugno al 3 luglio tutti i club potranno operare sino ad un massimo di se modifiche legate al proprio organico, con due nuovi acquisti da poter aggiungere all’attuale organico registrato.

E’ vero che in questo momento Bonny si trova in vacanza, ma all’Inter sono convinti che con una settimana di allenamenti nelle gambe sarebbe già arruolabile in caso di passaggi agli ottavi, segnati in calendario tra il 30 giugno e l’1 luglio. Una corsa contro il tempo a tutti gli effetti, agevolata dalla volontà comune tra le parti in causa di voler chiudere il prima possibile.