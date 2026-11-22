Secondo Callegari e Trevisani, telecronisti di Sport Mediaset, l’Inter dovrebbe concentrarsi prima sul rinnovo di Thuram rispetto a quello di Calhanoglu. I due sono concordi sulla priorità, anche se con sfumature diverse.

Per Trevisani, la scelta è motivata anche dall’età: Thuram è leggermente più giovane di Calhanoglu, e questo incide sulla valutazione strategica. Callegari condivide l’impostazione generale, ma aggiunge una considerazione: «Se Calhanoglu accetta il rinnovo di un anno allora faranno un grande affare».

Due posizioni che si avvicinano, dunque, ma non si sovrappongono del tutto. Mentre entrambi indicano il rinnovo di Marcus come la questione da affrontare per prima, il tema del centrocampista turco rimane aperto e, stando alle parole di Callegari, potrebbe risolversi con una formula più contenuta sul piano contrattuale.