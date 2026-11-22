L’Inter scende in campo stasera alla New Balance Arena di Bergamo in una posizione di classifica diversa rispetto a quella di 24 ore fa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri si sono ritrovati scivolati al terzo posto senza nemmeno scendere in campo, con Lazio e Roma che hanno entrambe conquistato i tre punti nel turno di ieri.

Il quotidiano sottolinea come la classifica, in questo momento, si prenda gioco dell’Inter: i nerazzurri si trovano a due lunghezze dai giallorossi di Gasperini e a quattro dalla Lazio di Gattuso. Un quadro che si è formato senza che la squadra di Chivu toccasse palla.

Una vittoria a Bergamo riporterebbe almeno l’Inter nella situazione in cui aveva lasciato il campionato dopo il successo con il Como: seconda in classifica, a un punto dalla Lazio e con un vantaggio di un punto sulla Roma. Il passo è dunque chiaro, ma la risposta dovrà arrivare dal campo.

Solo al fischio d’inizio, scrive il Corriere dello Sport, si capirà se questa fotografia sarà stata uno stimolo ulteriore per i nerazzurri o, al contrario, un peso da scrollarsi di dosso. In entrambi i casi, le capacità dell’allenatore nerazzurro nel gestire l’aspetto mentale del gruppo torneranno determinanti.