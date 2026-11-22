La pausa internazionale si è rivelata preziosa per Marcus Thuram, che ha trascorso le ultime due settimane ad Appiano a ricaricare le energie, proprio come era già avvenuto durante la sosta di ottobre. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il centravanti dell’Inter è ora pronto a rimettersi in gioco con rinnovate forze.

Il numero nove nerazzurro aveva sostenuto un carico di lavoro considerevole tra ottobre e metà novembre, trascinando il reparto offensivo in assenza di Lautaro Martinez. Dopo la gara con il Como era emerso un affaticamento muscolare che aveva reso necessario un periodo di recupero. La sosta ha quindi permesso a Chivu di gestire il francese con i tempi giusti, in linea con la sua filosofia: per il tecnico il riposo, soprattutto dopo fasi di forte dispendio energetico, ha la stessa importanza del lavoro in campo.

Sul fronte della nazionale, Thuram aveva sperato di tornare a disposizione di Zidane, forte delle prestazioni convincenti offerte nelle settimane precedenti. Un sovraccarico muscolare gli ha però impedito di scendere in campo contro Italia e Belgio. La scelta di rispedirlo subito ad Appiano, senza forzare i tempi, si è rivelata saggia e gli ha consentito di smaltire completamente l’affaticamento.

Tra i dettagli riferiti dal quotidiano c’è anche un elemento curioso: il centravanti avrebbe sfruttato i giorni liberi per trascorrere più tempo con il suo cuscino, che non abbandona nemmeno in trasferta, assecondando una precisa indicazione del proprio allenatore sull’importanza del recupero. Ora, con le energie ritrovate, Thuram è atteso nuovamente da un ruolo centrale nell’attacco nerazzurro.