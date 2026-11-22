L’Inter ha nel mirino un giovane attaccante per il futuro: si tratta di Mendy, classe 2007 in forza al Cagliari. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club nerazzurro segue il profilo da diverso tempo.
Stando a quanto riportato dal quotidiano, i report degli osservatori dell’Inter sul ragazzo sarebbero stati «super positivi». Tuttavia, un eventuale affondo concreto è legato a una variabile precisa: il futuro di Bonny.
Se l’attaccante francese ex Parma dovesse restare a Milano, difficilmente il club avvierebbe una trattativa con il Cagliari per ampliare il reparto offensivo. Al contrario, qualora Bonny partisse in estate, si aprirebbe concretamente la strada verso Mendy.
Il nome del giovane attaccante, dunque, rimane sullo sfondo in attesa che si chiariscano le scelte sul mercato in uscita. La valutazione definitiva del possibile affondo dipenderà dall’evoluzione della situazione legata alla punta francese.